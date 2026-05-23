5月23日、東京競馬場で行われた9R・カーネーションカップ（3歳1勝クラス・芝1800m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、イクシード（牝3・美浦・木村哲也）が勝利した。クビ差の2着にガーヴィ（牝3・美浦・村田一誠）、3着にルージュリリック（牝3・美浦・上原佑紀）が入った。勝ちタイムは1:46.4（良）。2番人気でD.レーン騎乗、エンジョイドアスク（牝3・美浦・堀宣行）は、6着敗退。【動画】イクイノックス全妹、イクシードが2勝