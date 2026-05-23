5月23日、新潟競馬場で行われた6R・3歳未勝利（若手騎手・ダ1800m）は、小林美駒騎乗の1番人気、マシン（牡3・栗東・石坂公一）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に2番人気のピエナオルカ（牡3・栗東・谷潔）、3着にクワッドマリニン（牡3・美浦・久保田貴士）が入った。勝ちタイムは1:53.4（稍重）。【新潟2R】小林美駒騎乗、エタンセルが快勝…断然人気に応える3着以下は大差小林美駒騎乗の1番人気、マシンが好位から抜け出して