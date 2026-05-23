中日は２３日の広島戦（バンテリン）に３―５で敗れて１５勝２９敗。借金は今季最多タイの「１４」となった。中日は１点ビハインドの初回一死一、三塁で、細川が右翼へ犠飛を放って同点。さらに阿部が中堅フェンス直撃の二塁打で二死二、三塁とすると「打ったボールはカットボールだと思います。良い流れに乗せてもらいました。追加点を取れて良かったです」という石伊の左前適時打で２―１と逆転した。２回には鵜飼が３号ソ