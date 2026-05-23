5月23日、新潟競馬場で行われた4R・障害4歳上オープン（芝3290m）は、井上敏樹騎乗の1番人気、コレペティトール（せん6・栗東・中竹和也）が快勝した。7馬身差の2着に2番人気のトゥラッタッタ（牡5・美浦・新開幸一）、3着にサトノエピック（牡5・美浦・奥村武）が入った。勝ちタイムは3:35.5（稍重）。【動画】京都金杯Vのコレペティトールが障害を連勝障害で格の違い見せる単勝1.4倍の支持を集めた井上敏樹騎乗の1番人気、コ