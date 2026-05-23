高専フェス 中四国地方の「高専生」が23日、小中学生に向けた科学イベントを岡山市で開きました。 津山高専、香川高専、米子高専がコンベックス岡山で合同開催した「高専フェス」です。小中学生に科学の楽しさを知ってもらい、高専への進学に興味を持ってもらおうと企画しました。 高専生が普段から取り組んでいるモノづくりや実験・観察などを体験できるブースを設置し、未来の後輩たちに高専の魅力を伝えまし