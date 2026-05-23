組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！着るだけですらりと縦長に見せるロングワンピース。体の凹凸をひろわないほどよいゆとりのあるシルエットで、「ラクしてキレイ」な1着をレコメンド。【POINT】マキシ丈がこなれた印象のベロアワンピース。すとんとした落ち感のあるIラインで、やわらかなベージュでもシャープに見えるのがうれしい。リッチなベ