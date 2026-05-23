4児の父でタレントのユージ（38）が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、新たな“愛車”が納車される様子を公開した。【動画】大人のかっこよさ…“納車タレント”ユージが購入した、3000万円級“名車”の全貌動画冒頭、「来ました。この日がついに、待ちに待ったこの日です。今日は納車です！」とテンション高く報告。「最近ではね、僕、“納車タレント”みたいになってきちゃって」と“自覚”し、「車好きですから、納車