俳優の内田理央が23日、自身のインスタグラムを更新。韓国メイクで“別人”のようになったことを伝えた。【写真】内田理央、韓国メイクで“別人”に「涙袋も爆誕」内田は「誰？韓国メイクアップバージョン！涙袋も爆誕して、本当に凄かったー！ずっとこの顔でいたいです笑。詳しくはYouTubeみてねん。(来週は韓国旅vlogあげるよーっ)」と写真を添えて投稿。ファンからは「可愛すぎる！」「イメージこれだけ変わるのすごい」