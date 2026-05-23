元日本テレビで現在はフリーのeスポーツキャスターとして活動する篠原光アナウンサー（31）が23日、自身のインスタグラムを更新。今月1日に神奈川・鎌倉にオープンしたアイス店に日テレ時代の先輩や後輩が来店したことを報告した。「びっっくりした！！ぼーっと店頭に立ってたら、雑踏からスススって、桝さんと水卜さんと石川が」と、元日テレアナで同志社大助教の桝太一氏、同局の水卜麻美アナと石川みなみアナとの4ショット