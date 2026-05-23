◇MLB レイズ4-2ヤンキース(日本時間23日、ヤンキー・スタジアム)ヤンキースで2023年にア・リーグのサイ・ヤング賞を獲得したエース、ゲリット・コール投手が右肘の故障から復活登板を飾り、好調レイズ打線に対して6回2安打無失点と素晴らしいパフォーマンスを披露しました。コール投手にとっては、2024年のワールドシリーズ、ドジャースとの第5戦で先発した以来のメジャーのマウンドで、完全復活をアピールしました。コール投手は