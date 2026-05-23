羽鳥湖（はとりこ）温泉は、福島県岩瀬郡天栄村の広大な羽鳥湖高原に位置する、標高700〜800メートルの爽やかな高原の温泉郷です。広大な大自然の敷地の中に湧き出ており、静かにリフレッシュするのに最適なロケーション。春はみずみずしい山菜、夏は涼しい避暑地でのテニスやゴルフ、秋は山々を鮮やかに染め上げる紅葉、そして冬は白銀の世界でのスノースポーツと、1年を通じて四季折々の豊かな自然と触れ合える魅力的なリゾート