日々のルーチンワークで頭が少しお疲れ気味ではありませんか？ そんな時は、1分で解ける言葉のパズルがおすすめです。思考を切り替えて空欄を埋める作業は、脳に程よい刺激を与えてくれます。全問正解を目指して挑戦してみてください。問題：□に入るひらがなは？・た・□・さ（縦の言葉）・す・□・せ・□（横の言葉）・と・□・や（縦の言葉）ヒント：縦の言葉は「軍隊の階級」をイメージしてみましょう。答えを見る↓↓↓↓↓正