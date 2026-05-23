390円（税込429円）を中心としたアイテムを展開する「サンキューマート」は、6月中旬から、サンリオキャラクター“ハンギョドン”の限定デザイン雑貨を、全国の店舗で順次発売。公式オンラインショップでは、5月22日（金）から先行予約を受付中だ。【写真】「クリアペンケース」や「ヘアクリップ」も！ハンギョドンの限定アイテム一覧■お友だちも一緒に登場今回発売されるのは、コミック風デザインとブルーを基調とした涼し