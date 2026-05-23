エバートン女子に所属する石川璃音がインスタグラムを更新。「Thank you 2025/26 ありがとう」と綴り、９枚の写真をアップロードした。シーズンを８位で終えたエバートン。なでしこジャパンの22歳DFは、お互いにドレスアップした北川ひかるとの２ショットなどを公開。この投稿には以下のようなコメントが寄せられた。 「ドレス似合ってます」「すてきです！」「プリンセス」「可愛すぎます」「りっこ綺麗！」「う、う、美