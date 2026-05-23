俳優の細田佳央太（24）が22日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。家族について語った。細田は4歳で芸能界入り。「自分で言いました。テレビの中に入りたいって」と母に伝え、事務所に応募書類を送ってもらったという。「やりたいっていうことは何でもやらせてくれる母親だったので」と目を細めた。母は当初芸能界入りは考えていなかったが、本名である「佳央太」は芸能に縁のある、こだわりの画数だ