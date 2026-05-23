◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月23日東京ドーム）阪神のドラフト1位ルーキー・立石正広内野手（22）が、球団ドラフト新人記録に並ぶデビューから4試合連続安打をマークした。「1番・左翼」で先発出場。0―0の3回2死の第2打席で、魅せた。ファウル3球で粘りつつタイミングを合わせ、カウント1―2から巨人先発・ウィットリーが投じた6球目、132キロのナックルカーブを完璧に捉えて左前に運んだ。新人合同自主トレでの