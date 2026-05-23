佐渡沖で水揚げされるクロマグロ。この春、異常ともいえる数のクロマグロが定置網にかかりそのまま放流する事態が相次いでいます。23日朝の様子を取材しました。 波が高い中、佐渡市の沖合に向かう漁船、その後数隻で定置網を手繰りよせると大型の魚が水しぶきをあげます。黒いダイヤとも言われるクロマグロの大群、推定で４００匹、大物ばかりです。 このあと漁師たちは網のロープを緩めると水しぶきはおさまります。クロ