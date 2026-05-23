ロッテ７−６楽天（パ・リーグ＝２３日）―−ロッテが終盤の逆転劇で３連勝。４点を追う九回、小川、友杉、西川の連続適時打などで逆転した。４番手の益田が今季初勝利。楽天は藤平が誤算で５連敗。◇ソフトバンク１１−１日本ハム（パ・リーグ＝２３日）―−ソフトバンクが今季初の２試合連続２桁得点で４カードぶりの勝ち越し。三回に近藤、柳田、山本祐の適時打で逆転した。日本ハムはソフトバンク戦７連敗。