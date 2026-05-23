お笑いコンビ「アンジャッシュ」渡部建（53）が23日までに更新されたYouTube「アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組」に出演し、地上波復帰への思いを語る場面があった。20年6月の不倫騒動がきっかけで、約1年7カ月間活動を休止した渡部。その後はネット番組を中心に活動、また千葉テレビ「白黒アンジャッシュ」には復帰できたが、現在もキー局番組への出演は実現していないこの