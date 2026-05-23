アメリカメディアは、トランプ大統領が22日に閣僚らを集めて会議を行い、イランへの新たな軍事攻撃について検討を進めていると報じました。ニュースサイト「アクシオス」は22日、トランプ大統領がバンス副大統領らと会議を行い、イランとの交渉が決裂した場合の様々なシナリオについて報告を受けたと報じました。アクシオスは関係者の話として、トランプ大統領が「決定的」かつ大規模な軍事作戦を行う可能性に言及し、作戦後に勝利