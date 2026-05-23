霧島（右）が寄り倒しで伯乃富士に敗れる＝両国国技館大相撲夏場所14日目（23日・両国国技館）単独首位だった大関霧島が伯乃富士に寄り倒されて3敗に後退した。小結若隆景が琴栄峰との3敗同士の一番を押し出しで制し、トップに並んだ。霧島は2場所連続4度目、若隆景は25場所ぶり2度目の制覇が懸かる。千秋楽は霧島が宇良、若隆景が藤凌駕と対戦。2人とも勝てば優勝決定戦となる。どちらかが敗れれば勝った方の優勝。両者が負け