女子1500メートルにオープン参加し、力走する田中希実（右）＝たけびしスタジアム京都陸上の関西実業団選手権第1日は23日、京都市のたけびしスタジアム京都で行われ、女子1500メートル（タイムレース）はオープン参加した日本記録保持者の田中希実（豊田自動織機）がトップの4分10秒52をマークした。男子200メートルは上山紘輝（住友電工）が20秒58（追い風参考）で、女子200メートルは壱岐あいこ（大阪ガス）が大会新記録の23