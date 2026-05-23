歌手の郷ひろみ（70）の全国ツアーが23日、埼玉・越谷のサンシティホールで開幕した。今年1月に母・輝代（てるよ）さんが亡くなってから初めてのコンサート。母の教えを守るように、ファンを喜ばせる演出で会場を沸かせた。最後に歌唱したのはファンへの熱い思いを込めた「ALLMYLOVE」。歌唱前には何度も肩を震わせながら「アイドルという道なき道を歩んでいる奇跡は皆さんの支えがあるから。皆さんは宝物です。これからも