小泉防衛大臣は北海道・札幌市にある陸上自衛隊の駐屯地を訪れ、“自衛官アスリート”と懇談しました。自衛隊にはオリンピックのメダリストを多数輩出した「自衛隊体育学校」があり、真駒内駐屯地には冬の種目であるクロスカントリースキーとバイアスロンの班が置かれています。小泉大臣はトレーニングの様子を視察し、懇談では自衛官として競技することにしたきっかけをたずねました。隊員：僕はバイアスロンをやってるんですけど