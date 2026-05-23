丸山元気騎手（３５）＝美浦・フリー＝は、５月２３日の新潟１２Ｒ・４歳上１勝クラス（ダート１２００メートル＝１５頭立て）でヴェントインコーダ（牝４歳、栗東・角田晃一厩舎、父ドレフォン）に騎乗して１着となり、史上７０人目、現役２６人目となるＪＲＡ通算７００勝を達成した。０９年３月１日の初騎乗から１万２６３戦目での到達。重賞は１９年のオールカマー（スティッフェリオ）など１１勝。丸山騎手は「（鼻差の勝