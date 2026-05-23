◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―５広島（２３日・バンテリンドーム）広島・森下暢仁投手が、中日戦の連敗を９で止めた。２４年８月２７日（バンテリンＤ）から９戦９敗の天敵にようやく勝った。２回までに３失点したが、３回以降は要所でカーブを効果的に使い、６回３失点にまとめて３勝目（５敗）を手にした。昨年６月１３日の日本ハム戦（エスコン）の白星を最後に９戦９敗だったビジター登板の連敗もストップ。「みんなに助