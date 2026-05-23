ソフトバンクは２３日の日本ハム戦（みずほペイペイ）に１１―１の逆転勝ちを収め、４カードぶりの勝ち越しを決めた。これで同カードは開幕から無傷の７連勝。チーム最年長の主砲・柳田悠岐外野手（３７）が値千金の決勝打を放ち、大勝に導いた。疲労回復期間を経てこの日一軍復帰した先発・松本晴が２回に先制点を献上するも、打線が４回に奮起した。二死一、二塁から近藤の同点打で試合を振り出しに戻すと、さらに二死満塁と