丹内祐次騎手（４０）＝美浦・フリー＝は５月２３日、新潟１１Ｒ・大日岳特別（４歳上２勝クラス、芝１２００メートル＝１６頭立て）でビービーエフォート（牝４歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父グレーターロンドン）に騎乗して、史上３１人目、現役１８人目となるＪＲＡ通算１万３０００回騎乗を達成した。これまでＪＲＡでは通算６７２勝を挙げて、重賞は９勝をマークしている。