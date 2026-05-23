雲の種類を手がかりに、雨が降るかどうかを見分けるポイントを解説します。特に、実際に雨をもたらす「乱層雲」と「積乱雲」に注目し、それぞれの特徴や降り方の違いを整理しました。さらに、積乱雲が大雨をもたらす理由や、気象予報士が衛星画像を使ってどのように積乱雲の発達を判断しているのかについても徹底解説します。雨が降る雲と降らない雲の見分け方雲には全部で10種類あり、「十種雲形」と呼ばれています。このうち、実