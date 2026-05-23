大手菓子メーカーが協力して、ヘーゼルナッツを上田市で栽培しようと23日、植樹式が行われました。上田市の信州国際音楽村公園に植えられたのは、大手菓子メーカーの「明治」が贈ったヘーゼルナッツの苗木です。23日は関係者約20人が集まり、植樹を行いました。明治では50年以上にわたりナッツチョコレートを製造してきましたが、原料のナッツ類は海外産で、国内での栽培に期待を寄せて