◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー阪神（23日、東京ドーム）先発マウンドにあがっている巨人・ウィットリー投手。3回までに6奪三振をマークしました。高めのストレートを駆使しながら、初回の先頭から2者連続で空振り三振を奪ったウィットリー投手。3番・森下翔太選手には死球を与えてしまうも、続く佐藤輝明選手からも空振り三振を奪いました。さらに2回にも先頭から2者連続で空振り三振。この回3人目の打者である木浪聖也選手にはレフ