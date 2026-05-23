俳優の佐々木蔵之介（５８）が２３日、都内で行われた映画「名無し」の公開記念舞台あいさつに出席した。同作は俳優の佐藤二朗が原作・脚本・主演を務めたサイコバイオレンス。佐々木は、昨年公開の映画「爆弾」に続き狂気的な役が話題になっている佐藤について「いや、俺は２５年前から（佐藤）二朗は狂気を持った芝居を全然やってるし、俺は知ってるぞ！と思っていた」と話し、共演者を笑わせた。佐々木は、神戸大学農学部