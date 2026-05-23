「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、広島４−２名古屋」（２３日、エディオンピースウイング広島）広島が最終節で名古屋に快勝し、暫定で３位に浮上した。前半３３分に中村のゴールで先制。同４７分に追いつかれるも、前半終了間際に川辺がミドルシュートを叩き込んで勝ち越しに成功。後半は２分に中野、１１分に鈴木がネットを揺らし、リードを広げた。ガウル監督は前節の京都戦に続き、４得点をマークしたチームを、「すごく成