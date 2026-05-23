◇パ・リーグ楽天6―7ロッテ（2026年5月23日楽天モバイル）楽天先発・早川は開幕から6試合連続でハイクオリティースタート（HQS＝7回以上、自責点2以下）を達成も、9回にまさかの逆転負け。今季4勝目を手にすることはできなかった。「こういうふうにゲームをつくって、なるべく勝てる確率を上げるのは先発の中でも大事な仕事。そこは継続してできれば」1―0の3回に井上に同点ソロを被弾。その後に1死満塁としたが西川