秋篠宮家の次女佳子さまと長男悠仁さまは２３日、東京都渋谷区の国学院大学博物館で、特別展「日本ベルギー修好１６０周年記念―美と知の交流の軌跡―」を鑑賞された。特別展は、１８６６年に両国間で修好通商航海条約が締結されて１６０年となるのを記念したもので、ベルギー側が保管する同条約の批准書の原本や、１９１１年に首都ブリュッセルで開催された展覧会に合わせて明治天皇が寄贈した磁器花瓶や漆塗りの文箱など、約