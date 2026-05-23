9回ロッテ1死一、三塁、打者西川のとき、楽天・藤平（46）が暴投、小川（57）が生還し同点を許す＝楽天モバイルパーク楽天は悪夢の5連敗となった。23日のロッテ戦でセーブシチュエーションではない6―2の九回、締めくくりを託された抑えの藤平が5安打1四球に暴投もあって5失点を喫する背信の投球で逆転を許し「いつもと違う展開で、意識するところをしっかり意識できなかった結果。反省したい」と悔やんだ。今季はここまで16試