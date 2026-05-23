◇パ・リーグ日本ハム１―11ソフトバンク（2026年5月23日みずほペイペイD）日本ハム・五十幡亮汰外野手（27）の珍打はリプレー検証までもつれたがアウトになった。10点を追う9回1死走者なしの場面で代打で登場すると、初球をバッターボックス内で“走り打ち”。グリップエンドに当たった打球は一塁線に転がった。キューバ代表で元ロッテのサントスばりの打撃だった。五十幡は2、3歩走りかけたが、右手に当たったとア