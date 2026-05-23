モデルの吉川ひなの（46）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。離婚について私見をつづった。吉川は「インスタライブで、わたしは離婚推奨派と言っているけど、誤解のないように説明するね」と前置きし「もちろん離婚なんてしなくていいならしないほうがいいに決まってる。でも、離婚したいと思うにはみんなそれぞれの理由があって、悩み、苦しんでると思うし、わたしもそうだった。そんなときわたしは、離婚しないほうがい