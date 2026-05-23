愛知県津島市の文化や歴史について情報を発信する津島市観光交流センターがリニューアルオープンし、記念のイベントが開かれています。会場では、毎年10月に開かれる「尾張津島秋まつり」で繰り出される山車の模型を展示するなど、市内の代表的な祭りを詳しく紹介しています。戦国時代に織田信長らの影響で抹茶を楽しむ文化が津島市に根付いたことを知ってもらおうと、抹茶が飲めるコーナーも