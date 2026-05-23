5月23日、横浜アリーナで行われた「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」GAME1、長崎ヴェルカ対琉球ゴールデンキングスの一戦において、琉球の岸本隆一が歴史的な記録を打ち立てた。 試合前時点でCSで通算88本の3ポイントを沈めていた岸本。迎えた長崎戦では第1クォーターに1本決めると、続く第2クォーターでも成功。さらには、第3クォーターにも1本沈め、こ