ブルガリアバレーボール連盟（BVF）は22日（金）、男子ブルガリア代表のバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026のメンバーを発表した。 ジャンロレンツォ・ブレンジーニ監督が率いる男子ブルガリア代表はFIVB世界ランキング9位。昨年のVNLは11位と結果こそ振るわなかったが、ニコロフ兄弟を中心に近年若い選手が多く選出され、着々と力をつけてきている。 そのブル