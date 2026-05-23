22日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のブレス浜松は、2025-26シーズンをもってミドルブロッカーの中原彩音（23）が現役を引退することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 熊本県出身の中原は日本経済大学を卒業後、2025年にブレス浜松へ入団。在籍1季目となる今シーズンはVリーグ女子のレギュラーシーズン25試合でベンチ入りし、合計で3得点を挙げた。なお、中原