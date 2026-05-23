21日（木）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のヴィアティン三重は、西田誠監督の退任と田中智新監督の就任をクラブ公式サイトで発表した。 西田監督は東レアローズ（現・東レアローズ静岡）のマネージャーや母校である筑波大学男子バレーボール部のコーチなどを務めた後、2020年にV三重の監督に就任。パブリックリレーションマネージャーと兼任で、5シ&#