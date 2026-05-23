22日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは、2026-27シーズンにアウトサイドヒッターの亀山拓巳（25）とセッターの今橋祐希（25）が、海外クラブへレンタル移籍することを発表した。 大阪府出身の亀山は順天堂大学を卒業後、2023年に東京GBへ入団。2シーズン同チームでプレーした後、2025-26シーズンはフィンランドリー