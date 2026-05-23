フランスで開催されている「カンヌ国際映画祭」の授賞式がまもなく行われます。最高賞「パルムドール」を競う部門に日本映画としては25年ぶりに3作品がノミネートされていて、受賞に期待が高まっています。記者「カンヌ映画祭の授賞式は、あちらに見えますリュミエール大劇場で今夜行われます。今まさにレッドカーペットの設置などが行われています」12日に始まった世界三大映画祭のひとつ、カンヌ国際映画祭。日本時間の24日未明