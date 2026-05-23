全国の詩歌資料を収集する日本現代詩歌文学館（岩手県北上市）は23日、北原白秋や萩原朔太郎ら明治から昭和にかけて活躍した詩人の自筆原稿66点が見つかったと発表した。白秋の弟子だった歌人の自宅に保管されていた。特に白秋の原稿には推敲の跡が多く残されており、専門家は「複雑なプロセスで、詩が成立することがはっきり見えてくる」と評価する。発見されたのは、白秋の詩集「白金之独楽」（1914年）、「わすれなぐさ」（