天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは２３日、東京・代々木公園で開催されたラオスフェスティバルの開会式に出席された。昨年１１月に初の外国公式訪問先としてラオスを訪れた愛子さまは、ラオス側からこの日のイベントに合わせて贈られた淡い緑色の民族衣装姿でステージに登壇。ラオス国立舞踊団による歓迎のダンスを鑑賞し、ラオス大使らとともにテープカットを行われた。式典終了後は出席者らと両手を胸の前で合わせるラオス