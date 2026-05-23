米地質調査所（USGS）によると、米ハワイ島で22日午後9時46分（日本時間23日午後4時46分）ごろ、マグニチュード6.0の地震があった。震源地はハワイ島の南西部。震源の深さは22.4キロ。USGSによると、島内の広い範囲で揺れが感じられた。人的被害は確認されていない。（共同）