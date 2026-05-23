巨人・浅野翔吾外野手（２１）が２３日に出場選手に登録され、同日の阪神戦（東京ドーム）で「１番・中堅」今季初のスタメン起用となった。前日２２日の同戦に「１番・右翼」でスタメン出場していた平山功太内野手（２２）が走塁中に左足を痛め、東京都内の病院で「左太もも裏の肉離れ」と診断された。平山は２４日から故障班に合流する見込みで、浅野は平山と代わる形での一軍昇格となった。開幕を二軍で迎えた浅野は、ここ