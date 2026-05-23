招待制のみでしか持つことができないJCBカードの中でも最高峰に位置するJCBザ・クラス。その会員に年に一度送られてくる、ザ・クラス メンバーズ・セレクション（通称：メンセレ）が今年も到着しました。メンバーズ・セレクションとは、厳選された商品カタログから無料で好きなものを1つ選べる特典のこと。ザ・クラスの目玉特典として人気があります。例年3月頃に特典が届きますが、ザ・クラスを保有している筆者の手元にカタログ